Alckmin viaja para reunião com FHC O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já deixou o Palácio dos Bandeirantes em direção ao aeroporto de Congonhas. De lá ele viaja para Brasília. As 17 horas, ele se reúne com o presidente Fernando Henrique Cardoso para entregar um documento com medidas para combater o crime organizado. Alckmin viajou acompanhado do secretário de comunicação Luiz Salgado e dos secretários de Segurança Pública Marco Vinício Petrelluzzi (o atual) e Saulo de Castro (que será empossado nesta terça-feira). Alckmin deve retornar ainda hoje. Ele deixou o Palácio sem conceder entrevistas. A reunião de hoje pela manhã, com a cúpula da Segurança, para finalizar o documento, durou cerca de quatro horas.