Alckmin venceria pleito para governo de SP, diz pesquisa

O pré-candidato tucano tem entre 50% e 54% das intenções de voto nos quatro cenários avaliados pelo instituto. A soma dos índices dos adversários varia de 26% a 33%. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa da maioria absoluta dos votos válidos.

Em um cenário que contempla aliança entre PSB e PT, em que concorreriam ainda Alckmin, Soninha (PPS), Celso Russomano (PP) e Ivan Valente (PSOL), Ciro Gomes aparece em segundo lugar, com 16%. Em outra lista, a petista Marta Suplicy atinge 14%.

O governador José Serra, provável candidato do PSDB à Presidência, também venceria no primeiro turno caso disputasse a reeleição, aponta o Datafolha. Ele aparece com 44% e 55% em dois cenários com diferentes adversários.

Na eleição para o Senado, o petista Aloizio Mercadante lidera, com 32%, seguido por Romeu Tuma (27%), Orestes Quércia (24%), Netinho de Paula (22%) e Soninha (22%). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.