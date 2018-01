Alckmin venceria já no 1º turno, diz Datafolha

Na segunda colocação da disputa está o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Paulo Skaf (PMDB), com 19% da preferência dos entrevistados. O ex-prefeito da capital paulista Gilberto Kassab (PSD) aparece com 8% nessa pesquisa, seguido de Alexandre Padilha (PT), candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 4%.

Como as intenções de voto em Alckmin são superiores às de seus adversários, a eleição estaria resolvida já numa primeira etapa. O País vai às urnas em outubro do ano que vem. O Datafolha também mediu a satisfação em relação à administrado do petista Fernando Haddad na capital. Apenas 18% consideram sua gestão positiva. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.