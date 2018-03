Alckmin venceria já no 1º turno

O principal adversário do tucano é o petista Aloizio Mercadante, que tem 16%. Celso Russomano, do PP, aparece com 11%. A vantagem de Alckmin sobre Mercadante é de 33 pontos porcentuais - na pesquisa Datafolha feita em junho, a diferença entre os dois era de 39 pontos. O tucano, que já governou o Estado entre 2001 e 2006, colhe seus melhores resultados no interior, onde vence o petista por 53% a 14%. Na capital, sua vantagem cai para 48% a 19%.

Mercadante não supera o rival mesmo entre os simpatizantes da presidenciável do PT, Dilma Rousseff. Em São Paulo há 30% de "dilmistas", e eles estão divididos na sucessão estadual: um terço opta por Mercadante e um terço, por Alckmin. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.