Alckmin vê com 'grande preocupação' alta da inflação O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje que vê com "grande preocupação" a escalada dos índices inflacionários, que, segundo ele, atinge principalmente os brasileiros mais pobres. Em março, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou alta de 0,79%, superando as projeções do mercado. No acumulado dos últimos doze meses até março, o indicador subiu 6,30%, aproximando-se do teto da meta da inflação, cujo centro é de 4,50%. "É uma grande preocupação. Nós temos tido nos últimos tempos um índice inflacionário acima das metas estabelecidas", disse. "É uma inflação que atinge a população mais pobre e a inflação de alimentos tem sido maior que o índice de preços, o que nos preocupa."