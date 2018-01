Alckmin vai antecipar reforma do secretariado O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda-feira, 20, que a reforma de seu secretariado deverá ocorrer no início de fevereiro. "Provavelmente será no início de fevereiro, mas a data ainda não está definida", afirmou, durante a coletiva de imprensa em que anunciou o programa de metas para a segurança pública do Estado.