Alckmin vai a Santos após queda de aeronave na cidade

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSDB), saiu às pressas de evento na capital paulista nesta quarta-feira, 13, em direção a Santos. De acordo com assessores da campanha, Alckmin soube da tensão em relação ao candidato à Presidência pelo PSB, Eduardo Campos, na Baixada Santista. A assessoria do Palácio dos Bandeirantes não confirmou a informação.

Alckmin participou da abertura da Reabilitação Feira e Fórum e, pela programação, faria em seguida uma visita ao evento e daria uma entrevista coletiva. Ele, no entanto, entrou rapidamente no carro oficial logo após a cerimônia, sem falar com a imprensa.

A notícia da queda de uma aeronave em Santos levantou temores em relação a Campos, que no mesmo momento voava para um evento na cidade do litoral paulista.

O candidato à Presidência pelo PSB não compareceu à agenda prevista para hoje na cidade de Santos. Ele havia marcado uma entrevista para esta quarta-feira, às 10 horas, na Praia do Mercado. Na agenda também está prevista sua presença no Seminário Santos Export - Fórum Internacional para a Expansão do Porto de Santos, no Guarujá (SP).