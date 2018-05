Alckmin vai a NY conhecer modelo de educação Uma viagem ao exterior foi o primeiro compromisso do candidato tucano ao governo paulista, Geraldo Alckmin, depois do início oficial da campanha. Alckmin passou os dois últimos dias em Nova York a fim de estudar o modelo de educação implantado na cidade, considerado um dos mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. A educação é considerada um dos pontos mais frágeis da administração do PSDB em São Paulo.