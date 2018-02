Alckmin usa tom eleitoral em palestra para estudantes

Em 59 minutos, numa palestra intitulada "Desafios de São Paulo", Alckmin tratou de vários temas, alguns pouco familiares aos alunos de ensino médio da tradicional unidade de ensino, cuja mensalidade hoje chega a R$ 1,7 mil. Um dos assuntos foi a qualidade do ensino oferecido pelas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), que, como explicou o governador, são compostas em sua maioria por alunos provenientes de escolas públicas (79%), com renda familiar de até cinco salários mínimos (78%). "Olha como é importante do ponto de vista social", ressaltou.

O governador tem experiência em salas de aula, pois já lecionou química orgânica num cursinho e medicina e comércio exterior na Universidade Metropolitana de Santos (Unimes). Após cinco minutos de palestra, no entanto, alguns alunos já se mostravam inquietos, o que levou o "professor" a recorrer a brincadeiras. "Eu dava aulas no cursinho de química orgânica, de química do carbono. Isso é melhor do que ir com a namorada para a praia", disse, lembrando em seguida um erro, noticiado pela imprensa, de um aluno numa prova de vestibular. "O aluno não teve dúvida, respondeu que as Ilhotas de Langerhans (células do pâncreas que produzem insulina) ficavam no Oceano Pacífico", contou.

Entre um caso e outro, o governador destacou o projeto de aumento da estrutura do Porto de Santos, a construção do trecho leste do Rodoanel e a proposta de ampliação dos terminais dos aeroportos Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e de Viracopos, em Campinas, tema sobre o qual cobrou agilidade do senador Aloysio Nunes. "Uma tarefa para o nosso senador é apertar o governo federal e a Infraero para ampliar o terceiro terminal de Cumbica e o segundo terminal de Viracopos." Alckmin destacou ainda a queda nas últimas décadas nos índices de mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida da população brasileira.

No fim da palestra, o governador agradeceu o convite e tocou o sino do colégio, um dos símbolos do Dante Alighieri. A maior parte dos alunos aprovou a atuação do governador como professor, mas houve quem reclamou. "Ele falou sobre muita coisa ao mesmo tempo", disse um dos alunos. "Ele poderia ter sido mais direto nos assuntos", avaliou outro.