Alckmin terá 2min40s a mais que Mercadante em TV O candidato do PSDB a governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, terá no horário eleitoral gratuito 2min40s de vantagem sobre seu principal adversário, o senador Aloizio Mercadante (PT). Em reunião na noite de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) distribuiu o tempo das coligações na propaganda eleitoral. Alckmin contará com 6min56s e Mercadante, com 4min16s. O candidato Celso Russomanno, do PP, terá 1min44s e Paulo Skaf, do PSB, 1min19s.