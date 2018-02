Alckmin tenta se descolar de investigação sobre cunhado O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), tentou hoje descolar a sua imagem da de seu cunhado, Paulo César Ribeiro, alvo de investigação sobre um suposto esquema de lobby em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. "Não tem nenhuma relação com o governo do Estado, e como qualquer pessoa (ele) deve ser investigado e, depois, esclarecido. Se houver alguma responsabilidade, punição. Se não houver, correção", disse.