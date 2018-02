Alckmin tem alta e seguirá tratamento médico em casa

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), teve alta hospitalar no final da manhã deste domingo, 24, segundo boletim divulgado pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP (Incor). O governador estava internado desde a tarde da última sexta-feira, 22, para tratamento de uma infecção intestinal aguda causada por bactéria.

De acordo com o boletim, Alckmin seguirá em "tratamento medicamentoso, dieta específica e repouso relativo em sua residência oficial", no Palácio dos Bandeirantes. O governador continuará sendo acompanhado por David Uip, infectologista, e Flair José Carrilho, gastroenterologista, da equipe do Incor, e pela equipe do Palácio do Governo.

Em razão da internação, o governador cancelou a ida ao primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, na noite desse sábado, 23, promovido pela Band.