Alckmin tem 44% das intenções de voto, diz Datafolha

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) tem 44% das intenções de voto para governador, segundo pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo neste sábado. Caso a eleição fosse hoje, ele venceria no 1º turno. Em segundo lugar, conforme a pesquisa, aparece Paulo Skaf (PMDB) com 21%. Gilberto Kassab (PSD) atinge 5%, apurou o Datafolha, e o petista Alexandre Padilha registrou 3%.

A pesquisa apontou que 16% do eleitorado paulista votaria em branco/nulo/nenhum, e 10% não sabe. A pesquisa foi realizada de 3 a 5 de junho com 2029 pessoas em 61 municípios do Estado de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é SP-00007/2014.