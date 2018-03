Alckmin sugere criar 'BNDES da habitação' em SP

Alckmin pretende retirar da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), órgão da Secretaria de Habitação do governo paulista, a função de construir imóveis, deixando o processo à custa da iniciativa privada. Para lastrear os financiamentos das famílias de baixa renda, o Estado criaria um Fundo Garantidor.

A ideia, segundo o candidato tucano, é multiplicar em até cinco vezes o número de moradias construídas no território paulista - já que o gasto vai para subsídio, e não para aplicação direta nas obras. De acordo com Alckmin, o Estado de São Paulo tem R$ 1 bilhão ao ano para investir no setor.

O "BNDES da Habitação" beneficiaria famílias que recebem até três salários mínimos - teto inferior ao do Minha Casa, Minha Vida, oferecido pela Caixa Econômica Federal. "Você traz o setor privado e subsidia a baixa renda", resumiu o tucano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.