Alckmin: SP não quer saber de contabilidade criativa

Segundo ele, o Brasil deve muito de sua grandeza ao espírito trabalhador de São Paulo. O governador, que é candidato à reeleição, disse que a gestão tucana não é feita à base de "jeitinhos", mas realizada com eficiência. "Somos o único Estado que coloca 1% ICMS para quem não tem casa, no maior programa habitacional do País."

O governador afirmou que o estado está com as contas públicas equilibradas e transparentes, destacando que o PIB de São Paulo é hoje quase duas vezes o da Argentina. "São Paulo não quer esperteza ou atalhos, quer responsabilidade, não queremos saber de contabilidade criativa", disse, numa crítica indireta à equipe econômica da presidente Dilma Rousseff. "Construímos um Estado a favor dos mais pobres, dos que precisam", afirmou.