Alckmin, Skaf e Padilha já gastaram R$ 41 mi na campanha

O petista, que tem atualmente o pior desempenho nas pesquisas, com apenas 5% das intenções de votos, segundo o Ibope, foi o campeão de gastos: R$ 33,1 milhões. O montante é muito superior ao arrecadado por ele no período: R$ 188.189,97. Os dados foram publicados na noite desta quarta-feira (06) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre as principais doações de recursos recebidas por Padilha está a direção nacional do PT, que ainda tenta fazer deslanchar a candidatura do ex-ministro. O total doado pelo partido ao candidato chega a R$ 89 mil. Na parte de despesas, a campanha de Padilha mostra um intensivo gasto em publicidade e comunicação. De acordo com a declaração publicada pelo TSE, R$ 25 milhões foram gastos em produção de programas de rádio, televisão ou vídeo.

O atual governador e candidato à reeleição Geraldo Alckmin declarou exatamente o mesmo valor para receitas e despesas: R$ 5.738.135,08. Todas as doações de Alckmin estão discriminadas como oriundas do Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Governador. O tucano tem hoje 50% das intenções de voto, de acordo com o Ibope.

Já o candidato do PMDB, que hoje aparece com 11% das intenções de voto, de acordo com a prestação de contas, ainda tem dinheiro em caixa para usar. Isso porque declarou receitas de R$ 4,3 milhões e um total de despesas de R$ 2,7 milhões.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A prestação de contas divulgada nesta quarta é apenas uma primeira parcial. Uma segunda etapa será anunciada no dia 6 de setembro, sendo que os concorrentes precisam entregar os dados entre 28 de agosto e 2 de setembro.

A prestação de contas final deve ser entregue pelos candidatos até o dia 4 de novembro, 30 dias após as eleições. Para os candidatos que concorrerem ao segundo turno, a prestação de contas referente aos dois turnos deverá ser entregue até o dia 25 de novembro.