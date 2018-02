Alckmin: 'Serra foi um guerreiro'

"Não foi uma campanha fácil, mas ele lutou bravamente, defendendo as bandeiras do PSDB", afirmou o governador eleito, que recebeu elogios de Serra durante o discurso em que reconheceu a derrota nessa disputa.

Alckmin observou que, desta vez, as pesquisas de intenções de voto não erraram e disse acreditar que, mesmo com a derrota, Serra continua sendo uma das lideranças do País. Ao final, Alckmin cumprimentou a presidente eleita, Dilma Rousseff, e desejou que ela faça uma boa gestão. "Quero dizer que São Paulo é aliado do Brasil", finalizou.