Alckmin: seria honra PSDB-SP indicar Aécio a presidente

"Aécio é sempre bem-vindo a São Paulo, o Estado mais populoso da Federação. Ficaremos muito honrados se ele for apontado por São Paulo", disse o governador, acrescentando que quando concorreu pela primeira vez ao governo de São Paulo, a convenção que o indicou foi a de Belo Horizonte.

O governador fez as declarações em breve entrevista que concedeu à imprensa após ter acompanhado a chegada do "Megatatuzão" à estação Eucaliptos da Linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul da capital paulista. O Megatatuzão, uma máquina projetada para escavar túneis nas obras do Metrô, partiu do Poço Bandeirantes no dia 11 de setembro do ano passado e percorreu 483 metros.

O túnel faz parte da extensão da Linha Lilás, entre o Largo Treze e Chácara Klabin. A previsão do Metrô é de que o equipamento trabalhe 22 meses para concluir o túnel.