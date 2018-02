Alckmin segue internado no incor O governador de São Paulo e candidato à reeleição pelo PSDB, Geraldo Alckmin, continua internado no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas para tratamento de infecção intestinal. Segundo informações prestadas pela assessoria de imprensa do Incor, ainda não é possível avaliar a possibilidade de alta do paciente.