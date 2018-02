Alckmin segue internado em SP, sem previsão de alta

"Dada a estabilidade do quadro clínico, novo boletim médico será divulgado somente por ocasião da alta hospital do governador ou na ocorrência de fato relevante na evolução de seu quadro clínico", diz o comunicado. Como vai continuar internado no hospital, Alckmin não irá ao debate promovido hoje à noite (23) pela TV Bandeirantes com os concorrentes ao governo do Estado de São Paulo.

Alckmin está internado no Incor desde ontem (22), quando passou mal e apresentou quadro de infecção intestinal causada por bactéria. De acordo com boletim divulgado hoje mais cedo, o governador está sendo tratado com antibióticos por via intravenosa e analgésicos. A equipe que assiste o paciente é liderada pelos Professores Doutores David Uip, infectologista, e Flair José Carrilho, gastroenterologista.