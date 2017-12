Alckmin se reunirá com Maia, Eunício e Tasso nesta quarta-feira em Brasília

BRASÍLIA - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), se encontrará nesta quarta-feira, 9, em Brasília com os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os encontros não constam na agenda oficial do tucano.

A agenda de Alckmin na capital federal nesta quarta-feira prevê apenas audiência às 12h30 com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP, na sede da Pasta. No encontro, discutirão "assuntos de interesse do Estado de São Paulo na área da saúde, como o credenciamento de serviços em UTI, diálise e câncer", segundo a assessoria do tucano.

Fora da agenda, porém, Alckmin marcou encontro com Maia na "hora do almoço" e um "café" com Eunício à tarde no Senado. O encontro com Maia foi marcado diretamente pelo governador durante evento do setor automotivo que os dois participaram nesta segunda-feira em São Paulo e do qual o presidente Michel Temer também participou.

Já a audiência com o presidente do Senado foi marcada pelo secretário-geral do PSDB, o deputado federal Silvio Torres (SP), um dos principais aliados de Alckmin na Câmara. Segundo Torres, o governador deve aproveitar visita ao Senado para também encontrar o presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE).

A agenda de Alckmin ocorre em meio às movimentações dele dentro e fora do PSDB em busca de apoio para viabilizar sua candidatura à Presidência da República em 2018. No partido, o governador tem como concorrente o prefeito de São Paulo, João Dória, que tem feito circuito por outras capitais em busca de projeção política.