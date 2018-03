Alckmin se diz satisfeito com resultado de pesquisa O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje, em Ribeirão Preto (SP), que ficou satisfeito com o resultado da primeira pesquisa do Ibope/Estado/TV Globo, após a oficialização da candidatura e início da campanha eleitoral. Alckmin tem 50% das intenções, seguido de Aloizio Mercadante (PT), com 14%, e Celso Russomano (PP), com 9%. "Tenho que agradecer a enorme manifestação de confiança da população do Estado de São Paulo, o que aumenta a nossa responsabilidade", disse o tucano.