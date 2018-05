Alckmin se diz despreocupado com perda de apoio O pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), não mostrou preocupação com a possível perda de apoio de parte das lideranças políticas do PTB e do PP à sua candidatura, e disse que com PSDB, PMDB e DEM, sua coligação garante quase 50% do tempo de televisão na propaganda eleitoral gratuita. Assim como os pré-candidatos Aloizio Mercadante (PT) e Paulo Skaf (PSB), Alckmin participou hoje do Mega Polo, um fórum para o Desenvolvimento do Pólo Industrial de Cubatão.