Alckmin se compromete a prender assassinos de prefeito O governador Geraldo Alckmin esteve no velório do prefeito Celso Daniel (PT), na Câmara Municipal de Santo André, pouco depois das 7 horas desta manhã. Ele veio acompanhado da primeira-dama do Estado, Lu Alckmin, do secretário da Segurança Pública, Marco Vinicio Petrelluzzi, e de Saulo de Castro, que substituirá Petrelluzzi na secretaria a partir de amanhã. Alckmin afirmou que Celso Daniel tinha ?estatura de estadista. Era um administrador reconhecido e homem que cativava a todos?. Alckmin também disse que transmitiu à família do prefeito e a João Avamileno, que assume a prefeitura, ?o total empenho do governo e em esclarecer o caso e prender os criminosos?. O governador de São Paulo confirmou que terá uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso para tratar de questões de segurança no Estado. O velório começou ontem, por volta das 22 horas, com a presença apenas dos familiares do prefeito Celso Daniel e dos amigos mais próximos. Até agora, mais de quatro mil pessoas já estiveram no local. A previsão é de que, até o horário do enterro, marcado para logo mais, às 17 horas, cerca de 40 mil pessoas devem comparecer ao velório.