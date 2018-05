Alckmin reúne tucanos em SP para afinar discurso do PSDB no impeachment

Às vésperas da semana decisiva do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara, a cúpula nacional do PSDB, os governadores do partido e parlamentares da legenda se reunirão nesta sexta-feira, 8, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para afinar o discurso dos tucanos e dar uma demonstração de unidade.

O encontro ocorre no momento que o partido se apresenta dividido sobre a participação em um eventual governo Michel Temer (PMDB) e enfrenta em São Paulo um dos piores rachas de sua história devido ao apoio do governador Geraldo Alckmin ao empresário João Doria nas prévias do PSDB para a Prefeitura da capital.

Presidente nacional do partido, o senador Aécio Neves (MG), que resiste à ideia de o PSDB ocupar ministérios em um governo do PMDB, confirmou presença. O senador José Serra, que é próximo do vice-presidente e cotado para ocupar uma vaga na Esplanada dos Ministérios, também deve estar presente, bem como todos os governadores da sigla.