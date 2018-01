Alckmin reúne secretariado amanhã O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) se reúne amanhã com o secretariado, no Palácio dos Bandeirantes. O tema central do encontro será a discussão dos limites impostos pela legislação eleitoral para realização de convênios com prefeituras, repasse de verbas e contratos de serviços em geral. A questão orçamentária, a previsão de arrecadação/gastos e a Lei de Responsabilidade Fiscal também serão avaliadas. Primeira reunião deste ano com todo o secretariado paulista, o encontro de amanhã, na realidade é uma continuação do anterior, realizado há cerca de um mês. Na ocasião, após um panorama geral, cada secretário fez uma explanação sobre os projetos desenvolvidos e os que estavam em andamento. A reunião durou mais de três horas, e como foi em ordem alfabética, terminou na letra "C", com o secretário da Cultura, Marcos Mendonça. No encontro de amanhã, também será avaliada a questão da desincompatibilização dos secretários que pretendem disputar a eleição. De seis a sete secretários devem deixar o governo. Os nomes cotados são André Franco Montoro Filho (Planejamento), Walter Barelli (Trabalho), Ricardo Tripoli (Meio Ambiente), Marco Vinício Petrelluzzi (Segurança), João Caramez (Casa Civil), Marcos Mendonça (Cultura) e João Carlos Meirelles (Agricultura). A data-limite para permanência no cargo, de acordo com a lei eleitoral, é 6 de abril. Alckmin não deve definir um prazo para a saída dos secretários, mas cobrar deles que não deixem pendências aos sucessores. Outro assunto que devem ser abordado com destaque é situação da segurança, até por conta da morte do seqüestrador Fernando Dutra Pinto, na quarta-feira, sob suspeita de não ter sido de causa natural. Sem solução até que os vários laudos encomendados sejam finalizados, o caso incide sobre o ponto fraco do governo paulista, que é a segurança, e está ligado às Secretarias de Segurança e de Administração Penitenciária. A situação piorou com a declaração da secretária nacional de Justiça, Elizabeth Sussekind, que foi designada pelo Ministério para acompanhar o caso. Ela suspeita de assassinato e afirmou, na quarta-feira, que o crime "certamente beneficiaria quadrilhas de policiais". Desde a morte de Dutra Pinto, há dois dias, Alckmin tem evitado participar de eventos públicos, mas a agenda externa deve ser retomada a partir de segunda-feira. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio, ele não pretende convocar a imprensa para falar sobre o assunto. A leitura do Palácio é que, até a divulgação dos laudos, a opinião do governador não seria benéfica, porque poderia influenciar a condução das investigações.