Alckmin retoma projeto de terras no Pontal Às vésperas de uma nova jornada eleitoral, para escolha de prefeitos e vereadores, o governador Geraldo Alckmin volta a insistir na busca de uma medida para reduzir o nível de tensões no Pontal do Paranapanema. Composta por 21 municípios e localizada no extremo oeste do Estado, aquela região é conhecida sobretudo pelo alto índice de conflitos agrários.