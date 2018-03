Alckmin repete que é cedo para ter candidato

"Este ano os pré-candidatos devem ouvir a população, percorrer o Brasil e discutir os temas do País. A definição de candidato não precisa ser agora", afirmou o governador. É um posicionamento diferente do presidente do PSDB, Sérgio Guerra, e do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que já defenderam abertamente a candidatura do mineiro.

As declarações foram dadas durante visita a um dos canteiros de obra do Metrô na zona sul. Além de falar que o momento não é esse, Alckmin fez elogios a José Serra, candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo que ainda aspira à Presidência da República. O governador disse que há espaço para acomodar Serra no secretariado paulista. "Serra é um grande nome. É um dos melhores quadros da política brasileira. Ele não demonstrou interesse mas, se demonstrar, é um grande nome, grande quadro." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo