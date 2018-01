Alckmin rejeita ação do Exército em Campinas O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), rechaçou nesta sexta-feira a hipótese de decretação de "Estado de Defesa" em Campinas, o que permitiria a mobilização do Exército para combater a violência na cidade. A proposta está sendo defendida pela ONG Viva Campinas. "Acho que não é o caminho. O caminho é o que nós já estamos fazendo e vamos acelerar mais", afirmou. A organização não-governamental informou que pretende encaminhar ao presidente Fernando Henrique Cardoso, na próxima semana, um abaixo-assinado com 40 mil assinaturas pedindo a declaração de Estado de Defesa no município. O documento pede ainda a inclusão da Região Metropolitana de Campinas, em caráter de emergência, no Plano Nacional de Segurança Pública. Na avaliação de Alckmin, o combate ao crime organizado exige medidas como o aumento do número de policiais militares; abertura de mais concursos públicos na Polícia Civil; mais tecnologia para ação policial e ampliação da frota de veículos. Essas medidas, segundo ele, já estão sendo adotadas. "Todos os dias ações firmes estão sendo tomadas nesse sentido", afirmou. No lugar de declarar o Estado de Defesa, Alckmin defendeu a união das polícias estadual e federal, Receita Federal e Forças Armadas em uma força-tarefa no combate aos seqüestros, tráfico de armas, de entorpecentes. O governador evitou falar sobre o andamento das investigações no caso do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). "As investigações estão caminhando, mas acho que não se deve fazer comentários por enquanto", disse. Eleições Sobre a sucessão presidencial, Alckmin admitiu que a presença do PFL é essencial à composição do novo governo federal. "A aliança é importante para ganhar a eleição e para governar depois. Cada um vai defender seu candidato, mas vamos conversando", disse. O governador participou, em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade de São Paulo, da inauguração de mais 590 moradias populares do programa "Sonho Meu".