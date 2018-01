Alckmin: regras do TSE criam "clima de instabilidade" O pré-candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, criticou nesta quarta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de alterar normas das eleições às vésperas das convenções dos partidos, o que a seu ver gera instabilidade e insegurança. "Vamos aguardar até sexta-feira para ter mais clareza, porque há muita dúvida jurídica em questão. Mas, sem entrar no mérito, não me parece adequado essas mudanças às vésperas das convenções", disse ele, lembrando que o PFL tem convenção regional marcada para sábado, em São Paulo, e o PSDB nacional, para Domingo. "Isso cria uma enorme de uma instabilidade", reclamou. Em entrevista no aeroporto de Campo Grande, onde se reuniu com dirigentes do PFL, PMDB e outros partidos para formar alianças, Alckmin minimizou os resultados das pesquisas que o colocam em situação difícil na disputa, disse que não vai mudar os rumos da sua campanha e fez duras críticas ao uso da máquina pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Esse pessoal (PT e Lula) é abusado. A justiça eleitoral precisa ficar muito atenta, pois eles rompem todos os critérios de razoabilidade", denunciou o ex-governador paulista. Visita Depois das críticas ao ritmo lento da sua campanha, ele chegou à capital do Mato Grosso do Sul em jatinho fretado pelo PSDB, e sua assessoria avisou que, daqui por diante, esse recurso será usado sempre que for necessário. Depois da entrevista, Alckmin almoçou com dirigentes partidários num restaurante da cidade. Na entrevista Alckmin centrou fogo no seu principal adversário, Lula, que estaria, a seu ver, abusando da máquina pública para levar vantagem eleitoral de forma desleal. "Ele só faz campanha, não governa. São 64 mil quilômetros rodados até agora em Airbus, com Boeing 737 atrás e dois helicópteros Puma de apoio. Tudo com dinheiro público", contabilizou. O pré-candidato tucano estima que, somando as empresas estatais, o governo Lula está gastando com propaganda mais de R$ 500 milhões. "Não tem dinheiro para saúde, mas tem para sanguessugas e para ambulâncias superfaturadas, para o roubo na compra de ambulâncias", afirmou. Em tom mais duro do que o habitual, Alckmin disse que Lula está andando em marcha a ré em questões básicas como saúde e educação e apontou "omissão" do governo como causa da invasão da Câmara dos Deputados pelo MLST (Movimento de Libertação dos Sem-Terra). "A sensação de impunidade e leniência no cumprimento da lei vai aumentando no País, não tem limite, até que invadem o Parlamento", disse o tucano, qualificando o episódio de "absurdo e extremamente grave". Alckmin disse que, se eleito, será duro com as transgressões dos sem-terra. "Eles invadem propriedade, e o governo silencia; invadem fazendas, prédios públicos, áreas urbanas... E o governo se omite. Ocorre tudo à margem da lei, com o apoio do PT. Se nós queremos viver em democracia, significa ter limites. Ninguém pode estar à margem da lei". Sobre a indefinição do PMDB, o candidato tucano disse não estar preocupado: "Sou do velho MDB, o velho e bom manda-brasa, pelo qual fui eleito vereador, prefeito, deputado estadual e federal. Vamos aguardar. Se tiver candidato próprio, disputamos. Se não tiver, e pudermos estar coligados, ótimo. Se não fizer coligação, vamos buscar apoios regionais." Alckmin lembrou que a campanha para valer vai começar no dia 5 de julho e, com mais eficiência, em agosto, quando começar o horário de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Ele disse que tem três frentes de trabalho: Engenharia política na montagem dos palanques estaduais; conversa direta com o eleitor via rádio e TV e o trabalho voluntário. "Não se trata de mudar Luiz por Geraldo, mas mudar a maneira de fazer política, buscar eficiência, acabar essa história de aparelhamento do Estado", disse. Ele fez, porém, a ressalva de que vai manter a rede de proteção social do governo petista, inclusive o programa Bolsa-Família. "Vamos fazer o Brasil crescer, reduzir a pobreza e desigualdade, com salário digno, e vamos manter a rede de proteção social, que começamos com o Bolsa-Escola e o Vale-Gás e todos os demais benefícios hoje reunidos no Bolsa-Família".