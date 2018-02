Alckmin reforçará gestão em regiões de voto petista

Os tucanos pretendem, com a melhora na gestão metropolitana, atacar problemas estruturais das regiões e, em paralelo, reverter um histórico quadro eleitoral negativo. Neste ano a escrita de vitória do PT foi mantida na zonas mais afastadas das metrópoles. Dilma venceu o ex-governador José Serra (PSDB) em ambos os turnos na maioria dos municípios que compõem essas áreas.

Para marcar presença do governo paulista nessas regiões, a equipe de transição concentra-se em definir qual é a formatação ideal para o novo órgão. Alckmin nega que a estrutura final vá atingir o status de uma "supersecretaria", mas as características do trabalho elevam o patamar estratégico do nome - ainda não definido - que vai assumir essa tarefa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.