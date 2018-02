Alckmin recebe alta após três dias internado no Incor-SP Após três dias hospitalizado, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), de 54 anos, recebeu hoje alta médica hoje no Instituto do Coração (Incor), na zona oeste da capital paulista. Alckmin deu entrada na unidade no domingo com dores abdominais. De acordo com o Incor, o ex-governador passou por um tratamento de ileíte, uma inflamação no intestino delgado. Ainda segundo informações do hospital, Alckmin continuará em tratamento domiciliar com medicamento, dieta alimentar e repouso. No período de internação, o ex-governador foi assistido pelo infectologista e diretor executivo do hospital, David Uip, e pelo professor da FMUSP e diretor da Unidade de Cirurgia Geral e de Emergências do Incor, Samir Rasslan.