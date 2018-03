Alckmin recebe alta após internação de 2 dias no InCor O candidato a prefeito de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), da Coligação São Paulo, na Melhor Direção (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), recebeu alta hoje, após ficar internado no Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas (HC) da capital paulista. De acordo com a assessoria de Alckmin, a equipe médica do InCor avaliou o estado de saúde dele como "satisfatório". Alckmin foi internado na noite de sábado por causa conta de uma intoxicação alimentar. O candidato do PSDB a prefeito de São Paulo deve retomar amanhã a agenda eleitoral. De acordo com a assessoria de Alckmin, ele gravará a publicidade eleitoral gratuita de televisão da campanha.