Alckmin rebate Cardozo e nega politizar segurança O governador Geraldo Alckmin (PSDB) rebateu ontem (10) o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo (PT), para quem o tucano "politiza" a questão da segurança no Estado. Em entrevista à reportagem, o petista referiu-se à insistência do governador em dizer que há falta de controle do governo federal nas fronteiras.