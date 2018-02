Alckmin quer revisar contratos de concessão de rodovias

Durante a campanha, Alckmin anunciou que iria rever os 18 contratos de concessão de rodovias no Estado de São Paulo. O governador disse, na época, que isso não significaria necessariamente uma redução de tarifas. O titular da pasta de Logística e Transportes, Saulo de Castro Abreu Filho, havia informado a intenção do tucano quando foi indicado para o posto, no dia 3 de dezembro. "Foi dito em campanha", lembrou Saulo na época. "O governador já colocou isso para mim como uma das metas. Vamos revisar todos os contratos, aquilo que puder ser reduzido, aquilo que pode ser melhorado para a população", disse, destacando que os pedágios não foram feitos para levar a lucros indevidos. "Nenhum dos lados pode ganhar mais do que o outro, nem o governo nem as concessionárias."