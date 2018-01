Alckmin quer redução dos gastos e aumento de investimentos O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, disse hoje que é preciso encontrar uma equação que reduza os gastos públicos e aumente os investimentos. Em palestra no seminário Brasil nos Trilhos, promovido pela Associação Nacional de Transporte Ferroviário (NTF) no Hotel Blue Tree, em Brasília, Alckmin criticou a atuação do governo federal que, segundo ele, aumentou impostos e cortou investimentos. Alckmin disse que, em 2005, o governo federal investiu apenas 0,4% do PIB. "Esta questão fiscal é essencial", sustentou. "Há a necessidade de um esforço em busca da eficiência dos gastos públicos e em busca de uma equação que retome os investimentos". O pré-candidato afirmou, ainda, que a questão da logística, ao lado da educação e da inovação tecnológica, é o mais importante fator para o crescimento do País e a redução da pobreza. Segundo ele, se o País voltar a crescer em ritmo forte, a 5% a 6% ao ano, enfrentará gargalos nos setores energético e de transporte. Alckmin disse que, no Estado de São Paulo, durante seu governo, foram reduzidos impostos para mais de 200 produtos e serviços, tais como o ICMS incidente sobre o álcool, e ainda assim houve aumento da arrecadação. Ele disse, também, que o Estado vai investir R$ 9,1 bi este ano, "o que mostra que é possível reduzir carga tributária e aumentar investimentos". Reforma tributária Geraldo Alckmin defendeu, ainda, a aprovação de uma reforma tributária que simplifique o atual modelo, reduzindo a quantidade de alíquotas de ICMS e caminhe para a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Alckmin afirmou também que, embora seja necessário aprovar um orçamento para as prioridades de governo, os investimentos públicos não são suficientes para reformar o setor de infra-estrutura no ritmo que o País precisa. Daí, segundo ele, a importância das concessões e das parcerias Público-Privadas (PPP). Ele lembrou que o Estado de São Paulo está realizando a primeira PPP no Brasil, justamente no setor de transporte sobre trilhos. O pré-candidato defendeu, também, o respeito aos contratos e externou sua preocupação com o episódio da Bolívia, cujo presidente, Evo Morales, expropriou as unidades da Petrobrás no país vizinho. "Parceria quer dizer confiança entre as partes", afirmou. "Por isso a minha preocupação com a Bolívia, onde se rasgaram contratos e se trouxe insegurança para toda a América Latina". Segundo Alckmin, decisões unilaterais dificultam os investimentos e prejudicam toda a região. "Quem reduz a pobreza é investimento, que gera emprego e renda", sustentou.