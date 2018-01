Alckmin quer reabrir debate sobre parlamentarismo O candidato tucano à Presidência, Geraldo Alckmin, prometeu hoje, no Recife, que se eleito, reabrirá o debate sobre o parlamentarismo. ?Se tivéssemos parlamentarismo, esse Congresso já teria acabado, já se tinha convocado eleição geral?, afirmou ele. O candidato disse, no entanto, que essa discussão só ocorreria depois da reforma política que ele pretende propor com prioridade. Alckmin fez a declaração ao lado do ex-governador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) e do deputado Roberto Freire (PPS-PE), com que assistiu o jogo da seleção brasileira. Freire fez coro: ?O Congresso está completamente desmoralizado. Em um regime parlamentarista, ele já tinha sido dissolvido sem nenhuma crise institucional.? Pacto de produtores Roberto Freire entregou a Alckmin documento com propostas de governo para o candidato tucano. Além de pedir a reabertura da discussão sobre o parlamentarismo, Freire propõe também um "pacto dos produtores", envolvendo empresários e trabalhadores em prol do desenvolvimento do País. No documento, o PPS diz acreditar "que a candidatura de Alckmin é a grande oportunidade de mudança de rumos que possibilitará a retomada do desenvolvimento e dos princípios basilares de decência na vida pública". O PPS afirma, ainda, ter "convicção de que o crescimento é condição necessária mas não suficiente para o desenvolvimento. "Esse se alcança com poupança interna, juros baixos, facilidades de crédito e atração de capital produtivo, com inovação tecnológica". "Não haverá crescimento se prevalecer a primazia da ortodoxia financeira", sustenta o PPS. "República de banqueiros" Ao entregar o documento a Alckmin, Roberto Freire fez duras críticas ao PT que, na avaliação dele, sempre esteve na contramão e não teve coragem e seriedade para fazer as reformas necessárias, como a da Previdência Social, a tributária e outras. Ele disse que o governo do PT se transformou "em uma república de banqueiros" e fez uma crítica indireta ao programa Bolsa Família, principal capital eleitoral de Lula, afirmando que "não é com programas assistencialistas e compensatórios que o País vai ter futuro".