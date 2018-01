Alckmin quer PPP para estender Metrô até Taboão O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), informou hoje que a administração estadual pretende ampliar a Linha 4 - Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) até a cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com o governador, a intenção é promover uma Parceria Público Privada (PPP) que estenda o traçado até o novo destino, partindo da futura Estação Vila Sônia. Em conversa com jornalistas, após evento na capital paulista, o governador, contudo, não deu garantias de que o trajeto estará pronto até 2014, último ano de seu mandato.