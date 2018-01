Alckmin: quem deixou o PSDB é senhor de seu destino O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou hoje que quem trocou o PSDB pelo recém-criado PSD, do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, é "senhor de seu destino". O governador disse ainda que "as pessoas têm liberdade de seguir o seu caminho", desconversando ao ser questionado sobre as baixas tanto na Câmara Municipal de São Paulo quanto no Congresso Nacional.