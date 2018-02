Alckmin promete vagas em creches de SP para crianças O ex-governador e candidato pela coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, comprometeu-se hoje, em visita aos bairros Campo Limpo e Capão Redondo (zona sul), a garantir vaga para todas as crianças de quatro e cinco anos de idade da capital paulista em creches e em Escolas Municipais de Ensino Infantil (Emeis). "Vou ter como verdadeiro compromisso que essas crianças tenham vagas nas Emeis. Também vou ampliar creches para que as mães que trabalham tenham onde deixar seus filhos." O candidato disse ainda que investirá em saúde, principalmente na contratação de novos médicos. "Ouvi muitas reclamações da população por falta de médicos. Embora na época do governador Mário Covas nós tenhamos construído o hospital Pirajuçara aqui, faltam médicos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nos postos de saúde", disse. Alckmin também citou problemas de moradia. "Temos aqui um grande número de famílias em situação de risco. Nossa proposta para famílias com renda inferior a seis salários mínimos é o chamado Habitação de Interesse Social, que dará subsídio proveniente da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal, para que possam realizar o sonho da casa própria". Quanto à segurança, o candidato garantiu aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM), além de investir em urbanização, iluminação e câmeras de vídeo. "O poder de política é do Estado, mas a prefeitura pode ajudar muito com urbanização e cuidando da questão social. Tem que garantir crianças na creche, nas Emeis, melhorar e aumentar os cursos profissionalizantes."