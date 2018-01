Alckmin promete buscar mesmo crescimento da China O jornal espanhol El País publicou em sua edição online reportagem com o candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, na qual destaca o compromisso do tucano de buscar crescimento econômico do País em nível chinês, caso vença as eleições de outubro. Intitulado "O homem que desafia Lula", o texto do repórter Juan Arias destaca que, embora não seja carismático, Alckmin deixou o governo de São Paulo com uma aprovação de 70% e tenta se lançar como um "bom gestor", em oposição ao atual presidente. Segundo o jornal espanhol, Alckmin se apresenta como "cuidadoso com o gasto público" e com uma verdadeira "obsessão" para posicionar o Brasil numa taxa de crescimento do padrão de países emergentes, em torno de 5% ao ano. Para isso, ele propõe incentivar os investimentos privados, reduzir a máquina estatal e promover cortes de impostos. Lembra o texto que o tucano promete uma "luta implacável" contra a corrupção, começando pelos políticos. Ao citar a convenção realizada pelo PSDB em Belo Horizonte, no domingo, na qual a candidatura Alckmin foi ratificada, a reportagem relembra que o tucano se referiu a Lula como "chefe da quadrilha dos 40 ladrões", usando denúncia formulada pelo procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, ao Ministério Público Federal, no episódio do "mensalão". Entre as propostas de Alckmin citadas, além da busca pelo crescimento econômico, estão a de criação de um Ministério da Segurança Pública, maior ênfase na educação em termos qualitativos e na preparação dos professores, manutenção dos programas sociais, realização de reforma agrária e enxugamento da máquina administrativa, com a redução do número de ministérios. A reportagem do El País conclui lembrando que Alckmin não era a primeira opção do PSDB para disputar a eleição com Lula, tendo como opções o ex-prefeito de São Paulo José Serra e o governador de Minas, Aécio Neves, ditos mais "carismáticos". O jornal comenta a última pesquisa CNI/Ibope, na qual Lula recebeu 48% das intenções de voto, ante os 19% de Alckmin, e que o tucano pretende reverter esse quadro com o início do horário eleitoral gratuito de rádio e TV e com a apresentação de um programa de governo alternativo ao de Lula.