Alckmin: projetos de PPPs para 15 empresas francesas

Os principais temas levantados durante a reunião foram projetos nas áreas de transporte sobre trilhos, saneamento, hospitais e sistema prisional, além de educação e tecnologia. "Os projetos são muitos bons e diversificados, envolvendo principalmente mobilidade urbana", afirmou.

Alckmin reforçou que o governo está empenhado em ampliar o transporte coletivo. "Nós estamos chegando a 8 milhões de passageiros por dia em metrô e trem em São Paulo. Então é preciso ampliar a rede rapidamente e é por isso que nós estamos aqui", disse.

De acordo com o governador, muitas empresas francesas têm interesse nesses investimentos e algumas já participam de processos de licitação consorciadas a grupos brasileiros, como o da Linha 6 do Metrô.

A concessão de financiamentos para a construção da linha 13 da CPTM foi outro assunto abordado no encontro com empresários franceses. O possível crédito para o projeto viria da agência francesa AFD (Agence Française de Développement) e do Banco Europeu. O assunto deve ser tratado nesta quarta-feira, 12, quando o governador será recebido pelo primeiro-ministro Jean Marc-Ayrault e pela diretora-geral da AFD, Anne Paugam.