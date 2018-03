Alckmin prepara reação à ofensiva petista no ABC O PSDB começou a traçar uma estratégia de contra-ataque às investidas do PT na Grande São Paulo, mais especificamente em municípios do ABC paulista, onde a campanha petista pretende formar um "cinturão vermelho" com prefeitos aliados. Como base para as incursões, o candidato tucano ao governo paulista, Geraldo Alckmin, definiu seu discurso: pretende criar uma pasta, a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão Metropolitana, que ficaria responsável pelas três regiões metropolitanas do Estado: Grande São Paulo, Grande Campinas e Baixada Santista.