Alckmin prega maior integração na saúde O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, escolheu ontem o Hospital Santa Marcelina, na zona leste, para fazer campanha. Depois de uma visita ao complexo administrado pelas irmãs da ordem Santa Marcelina, o tucano prometeu informatizar toda a rede de saúde municipal. "O que falta hoje no sistema é uma melhor integração. Eu pretendo informatizar todo o sistema de tal forma que quando um paciente chegar no hospital ele já tenha todo seu prontuário online em qualquer lugar da cidade", afirmou o tucano. Alckmin voltou a defender que não haja mudanças na estratégia de campanha. "A gente não pode fazer campanha baseado em uma pesquisa. A campanha está indo muito bem. Vamos estar no segundo turno." No PSDB já há quem defenda que o tucano tenha um discurso mais ofensivo em relação a Marta Suplicy (PT). A última pesquisa Ibope encomendada pelo Estado e pela TV Globo apontou queda de 5 pontos porcentuais do tucano.