Alckmin pedirá a Dilma mais recursos para saúde O secretário de Saúde de São Paulo, Giovanni Guido Cerri, informou hoje que o governador do Estado, Geraldo Alckmin, terá uma audiência nesta semana com a presidente Dilma Rousseff. No encontro, o governador pedirá o reajuste do teto de recursos do governo federal repassados para custear a saúde em São Paulo. O esforço do governo estadual, segundo o secretário, é reduzir a defasagem de cerca de R$ 1,1 bilhão do atual teto, que é de R$ 5,7 bilhões ao ano.