Alckmin pede trabalho sério sobre cartel dos trens

Alckmin afirmou não querer "transformar isso em briga política", numa referência ao envolvimento de políticos do PT e do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, no pedido de apuração das denúncias à PF. "Sempre dissemos e quero reiterar: investigação, apuração, punição e, no caso das empresas, ressarcimento do Estado", disse o governador. "Nós precisamos de provas. É isso que queremos e o compromisso de São Paulo é investigação rigorosa, colaboração com os órgãos de segurança e, se comprovado o cartel, ressarcimento", disse.

O governador participou, há pouco, da cerimônia de formatura dos primeiros mil agentes para a escolta de presos no Estado.