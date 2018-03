Alckmin passa mal e cancela compromissos de hoje O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, não se sentiu bem nesta madrugada e não compareceu a um evento de campanha na favela de Heliópolis, na zona sul da capital, agendado para essa manhã. Ontem à noite, ao chegar em casa, por volta da 0h30, o candidato tucano teve uma indisposição estomacal e foi levado ao Instituto do Coração (InCor) para a realização de alguns exames. Hoje de manhã, por recomendações médicas, Alckmin retornou ao hospital para receber acompanhamento médico. A expectativa é de que receba alta no fim da tarde. O médico do candidato, David Uip, deve divulgar uma nota ainda hoje informando o estado de saúde de Alckmin. De acordo com a assessoria, o tucano seguirá direto para casa para repousar e não participará da reunião de coordenação de sua campanha, prevista para hoje à tarde.