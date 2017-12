Alckmin paga dois cafezinhos com duas notas de R$ 100 e não leva troco

Brasília - Viciado em um cafezinho, o governador paulista e agora presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, pagou dois expressos com duas notas de R$ 100. E não levou o troco. Ele estava à espera de correligionários antes da convenção tucana no bar do hotel anexo. No local, o expresso custa R$ 9,35.

Aliados brincaram que pela primeira vez ele pagou a conta. “R$ 149 esse café?!”, brincou o deputado estadual Pedro Tobias (SP). “Pagou pelo mandato todo”, disse outro tucano. “Tem mais (cafés) para lá”, respondeu Alckmin, rindo. Ao Estado, Alckmin justificou em tom de brincadeira: “Café caro”.