Alckmin nomeia ex-prefeito de São Caetano para secretaria de Esportes

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), confirmou nesta terça-feira, 8, a nomeação de José Auricchio Júnior (PTB), ex-prefeito de São Caetano do Sul, para a secretaria de Esportes do Estado. Foi a primeira de uma série de mudanças que Alckmin pretende fazer em seu secretariado este ano, com o objetivo de reestruturar o governo para sua campanha pela reeleição, em 2014.

A indicação de Auricchio para a Secretaria de Esportes foi articulada no fim de 2012 e formalizada este mês. O objetivo da nomeação do ex-prefeito de São Caetano do Sul é criar um palanque para Alckmin na região do ABC, onde o governador e seus aliados perderam espaço na última eleição municipal. A nomeação também mantém os laços do governador com o PTB, que deve apoiar sua reeleição.

Auricchio, que foi prefeito de São Caetano do Sul entre 2005 e 2012, substitui o ex-secretário José Benedito Pereira Fernandes. "Pela sua capacidade administrativa e seus avanços na área de esportes e programas voltados para a juventude, Auricchio tem todas as qualidades para desenvolver um trabalho de sucesso", disse Alckmin.

O governador ainda pretende mudar o comando de outras pastas para acelerar a execução de projetos estratégicos e reacomodar os partidos que devem apoiá-lo na próxima eleição. Aliados preveem que o DEM e o PTB serão beneficiados, e que o grupo do PSDB ligado ao ex-governador José Serra terá espaço no governo.

São esperadas alterações nos comandos das pastas de Desenvolvimento Metropolitano, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Agricultura e Justiça.