Alckmin negocia entrada de Serra nas prévias em SP

No encontro, promovido no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo consultou o secretário estadual da Energia, José Aníbal, e o deputado federal Ricardo Trípoli sobre a disposição de aceitarem a inscrição tardia do ex-governador na eleição interna. Na conversa, teria sido abordada ainda a hipótese de adiamento do processo de prévias. A mudança da data seria possível em virtude de uma brecha jurídica presente em resolução do diretório estadual do PSDB, que disciplina o processo de prévias no Estado de São Paulo. O documento aponta que o processo interno deve ser realizado até 31 de março.

A resolução municipal sobre o processo de prévias estabelece que o prazo final para inscrição de pré-candidatos do PSDB na capital paulista terminou em 14 de fevereiro. Os estatutos nacional e estadual do PSDB, contudo, não estabelecem uma data limite para a participação no processo partidário.

O ex-governador de São Paulo deve anunciar oficialmente nos próximos dias sua disposição de concorrer à Prefeitura de São Paulo e de disputar a eleição interna. A expectativa é de que a Executiva Municipal do PSDB em São Paulo faça a inscrição do ex-governador de São Paulo na disputa interna. Além de Trípoli e Aníbal, estão inscritos na disputa interna os secretários estaduais de Cultura, Andrea Matarazzo, e de Meio Ambiente, Bruno Covas.